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Воробьев заявил, что никого не боится в составе «Автомобилиста»

Два уральских клуба сойдутся в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.
28 февраля 2023 14:22
автор: Александр Шульгин

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии Восточной конференции против екатеринбургского «Автомобилиста».

«Кого из «Автомобилиста» прежде всего по персоналиям стоит бояться? Бояться не стоит никого. Там действительно есть очень хорошие, мастеровитые игроки, и Да Коста, и Мэйсек, который забивает очень много. Там много ребят собрано, тот же Голышев, все игровые, мастеровитые ребята, практически на три пятерки», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «сталеваров».

Напомним, первые два матча пройдут на домашней арене «Автомобилиста», затем серия переедет в Магнитогорск.

Регулярный чемпионат подопечные Николая Заварухина закончили на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сталевары» расположились строчкой ниже.

источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)
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