В «Сент-Луисе» прокомментировали обмен Барбашева

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг объяснил причины обмена российского нападающего Ивана Барбашева в «Вегас Голден Найтс».

«Он принес не самую большую прибыль, но к его персоне был наибольший интерес из-за ситуации с зарплатой. Мы разговаривали о продлении контракта, и он решил, что сейчас самое подходящее время для изучения рынка. Конечно, я это понимаю. Так что мы смогли получить игрока, который нам понравился в год его драфта, пару лет назад, игрока, за которым мы наблюдали», - приводит слова руководителя зарубежная пресса.

Напомним, 27-летний форвард обменян на Зака Дина. Ранее «блюзменов» также покинул Владимир Тарасенко.

К слову, в нынешнем сезоне Барбашев провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (10+19) очков.