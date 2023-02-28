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Руководство «Трактора» приняло решение не увольнять Гатиятулина

Специалист сохранит свой пост на следующий сезон.
28 февраля 2023 15:16
автор: Александр Шульгин

Руководство челябинского «Трактора» приняло решение не увольнять главного тренера команды Анвара Гатиятулина после неудачно проведенного регулярного чемпионата КХЛ-2022/23.

«Даже не обсуждались кандидаты на замену Гатиятулину. Было решено дать возможность исправить ситуацию в следующем сезоне, усилившись генеральным менеджером. Потенциал и ресурсы у клуба и команды есть, и результат в виде бронзы Иван Савин и Анвар Гатиятулин давали сезоном раньше. Ошибки бывают у всех», - приводит слова хорошо знакомого с ситуацией источника «РБ Спорт».

Напомним, под руководством специалиста челябинцы заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав одинаковое количество очков с нижнекамским «Нефтехимиком», однако уступив последнему путевку в плей-офф по дополнительным показателям.

источник: «РБ-Спорт»
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