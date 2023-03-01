Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн перешел из «Чикаго» в «Рейнджерс»

«Чикаго» объявил об обмене нападающего Патрика Кейна.

Форвард перешел в «Рейнджерс», взамен «индейцы» получили защитников Энди Велински и Вили Саариярви, а также выбор на драфте-2025.

«Я так благодарен за все, что город, клуб, товарищи по команде и болельщики делали для меня и моей семьи за последние 16 лет - я регулярно ощущал вашу поддержку с самого первого дня. Чикаго навсегда останется для нас домом», - приводит пресс-служба «Чикаго» слова своего бывшего хоккеиста.

Напомним, что Кейн вместе с «Чикаго» завоевал три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах.

Примечательно, что форвард воссоединится в «Рейнджерс» с российским хоккеистом Артемием Панариным, выступавшим за «Чикаго» с 2015 по 2017 год.