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Орлов оформил дубль в третьем матче за «Бостон», его команда победила «Калгари» в овертайме

Встреча НХЛ прошла в Канаде.
01 марта 2023 08:37
автор: Максим Скороходов

«Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил в овертайме «Калгари» со счетом 4:3.

В составе «черно-золотых» дубль оформил российский защитник Дмитрий Орлов (забив на 5-й и 14-й минутах), также по шайбе забросили Павел Заха, реализовавший численное преимущество с передачи Орлова (55), и Чарли МакЭвой (65).

У канадской команды голами отличились Блейк Коулмэн (22), Диллон Дюбе (49) и Джонатан Юбердо (50).

«Брюинз» набрали 99 очков и укрепили свое лидерство в регулярном чемпионате, «Флэймз» добыли 67-е очко и идут пятыми в Тихоокеанском дивизионе.

«Бостон» 3 марта примет «Баффало», «Калгари» в этот же день сыграет дома против «Торонто».

источник: «Советский спорт»
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