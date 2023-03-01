Два очка Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Сиэтлом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл Кракен» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Морган Гики. Еще по одной шайбе забросили Джаред Маккен, Джейми Олексяк и Брэндон Танев.

Хозяева ответили точными бросками Роберта Томаса в меньшинстве, Брэндона Саада и Павла Бучневича. Россиянин также отметился одной голевой передачей.

«Сиэтл» набрал 72 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Блюзмены» с 57 очками расположились на 11-й строчке.