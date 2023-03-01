«Сан-Хосе» проиграл «Монреалю», у Свечникова голевая передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на своем льду потерпели поражение от «Монреаль Канадиенс».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Кайден Гюле, Ессе Иленен и Кристиан Дворак, поразивший уже пустые ворота.

Хозяева быстро открыли счет стараниями Джейкоба Макдональда, отличившегося с передачи Евгения Свечникова, однако затем трижды пропустили и проиграли.

«Монреаль» набрал 56 очков и занимает 15-е место на Востоке.

«Сан-Хосе» с 48 очками идет 14-м на Западе.