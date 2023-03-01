«Флорида» Бобровского одолела «Тампу» Василевского, Кучеров отметился передачей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде обыграла «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Эрик Стаал, Антон Лунделл, Эту Луостаринен и Энтони Дюклер, поразивший пустые ворота.

Хозяева ответили точным броском Брэйдена Пойнта в большинстве, которому ассистировал Никита Кучеров.

«Пантеры» набрали 66 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Молнии» с 78 очками расположились на пятой строчке.