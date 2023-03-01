«Надеюсь, дальше продолжим в том же духе»: Бобровский прокомментировал свою рекордную победу

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы отлично оборонялись - особенно в третьем периоде. Мы все вместе собрались в этот момент. Это огромная победа для нас. Надеюсь, дальше продолжим в том же духе.

Арена в Тампе - отличное сооружение. Она просто наэлектризована. Здесь интересно играть. Но ещё интереснее побеждать», - приводит слова хоккеиста пресс-служба «пантер».

Добавим, что эта победа стала для Сергея рекордной для российских вратарей в НХЛ (354). По этому показателю он обошел Евгения Набокова.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Эрик Стаал, Антон Лунделл, Эту Луостаринен и Энтони Дюклер, поразивший пустые ворота.

Хозяева ответили точным броском Брэйдена Пойнта в большинстве, которому ассистировал Никита Кучеров.

«Пантеры» набрали 66 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Молнии» с 78 очками расположились на пятой строчке.