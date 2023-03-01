Гатиятулин останется главным тренером «Трактора» на следующий сезон

Руководство челябинского «Трактора» не будет расторгать контракт с главным тренером команды Анваром Гатиятулиным, сообщил журналистам генеральный директор хоккейного клуба Иван Савин на пресс-конференции, посвященной итогам сезона.

«Разумеется, что удоволетворительную оценку за сезон мы поставить себе не можем. Понимаем, эмоции болельщиков и разделяем. Мириться с этой ситуацией не собираемся, и в качестве кадровых решений был назначен генеральный менеджер Алексей Волков с соответствующим функционалом. Он в сотрудничестве с Анваром Гатиятулиным ведет селекционную работу на следующий год. Что касается главного тренера, то и в СМИ разное читали. Хочу сразу сказать, что мы действуем в рамках заключенного контракта с Анваром Рафаиловичем, поэтому тут вопросов быть никаких не должно», - сказал Савин.

Текущий контракт Гатиятулина с «Трактором» рассчитан до конца сезона-2023/24. В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский клуб набрал 72 очка и занял девятое место в Восточной конференции, и не вышел в плей-офф.