ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гатиятулин останется главным тренером «Трактора» на следующий сезон

Руководство клуба не будет расторгать контракт со специалистом, несмотря на непопадание в плей-офф.
01 марта 2023 14:01
автор: Александр Евграфов

Руководство челябинского «Трактора» не будет расторгать контракт с главным тренером команды Анваром Гатиятулиным, сообщил журналистам генеральный директор хоккейного клуба Иван Савин на пресс-конференции, посвященной итогам сезона.

«Разумеется, что удоволетворительную оценку за сезон мы поставить себе не можем. Понимаем, эмоции болельщиков и разделяем. Мириться с этой ситуацией не собираемся, и в качестве кадровых решений был назначен генеральный менеджер Алексей Волков с соответствующим функционалом. Он в сотрудничестве с Анваром Гатиятулиным ведет селекционную работу на следующий год. Что касается главного тренера, то и в СМИ разное читали. Хочу сразу сказать, что мы действуем в рамках заключенного контракта с Анваром Рафаиловичем, поэтому тут вопросов быть никаких не должно», - сказал Савин.

Текущий контракт Гатиятулина с «Трактором» рассчитан до конца сезона-2023/24. В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский клуб набрал 72 очка и занял девятое место в Восточной конференции, и не вышел в плей-офф.

Это интересно:
Гатиятулин останется главным тренером «Трактора» на следующий сезон
Руководство клуба не будет расторгать контракт со специалистом, несмотря на непопадание в плей-офф.
01.03.2023 14:01
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Надеюсь, дальше продолжим в том же духе»: Бобровский прокомментировал свою рекордную победу
Голкипер стал рекордсменом среди россиян в НХЛ.
01.03.2023 11:10
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гавриков близок к обмену из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес»
Ждем подтверждения сделки.
01.03.2023 09:58
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Флорида» Бобровского одолела «Тампу» Василевского, Кучеров отметился передачей
Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу.
01.03.2023 09:57
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Сан-Хосе» проиграл «Монреалю», у Свечникова голевая передача
«Акулы» не удержали рано добытое преимущество.
01.03.2023 09:26
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Орлов признан первой звездой матча между «Калгари» и «Бостоном»
Российский защитник забросил первые шайбы за «черно-золотых».
01.03.2023 09:16
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Два очка Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Сиэтлом»
Команды забросили восемь шайб на двоих.
01.03.2023 09:12
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Орлов оформил дубль в третьем матче за «Бостон», его команда победила «Калгари» в овертайме
Встреча НХЛ прошла в Канаде.
01.03.2023 08:37
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн перешел из «Чикаго» в «Рейнджерс»
34-летний американец воссоединится с Панариным.
01.03.2023 08:12
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Пропустивший полгода хоккеист «Салавата Юлаева» выведен из списка травмированных
Игрок готов к старту плей-офф Кубка Гагарина.
28.02.2023 17:20
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика