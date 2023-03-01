«Коламбус» обменял защитника Гаврикова в «Лос-Анджелес»

«Коламбус Блю Джекетс» обменял российского защитника Владислава Гаврикова в «Лос-Анджелес Кингз», сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Вместе с Гавриковым также был обменян вратарь Йоонас Корписало. Взамен «Коламбус» получил вратаря Джонатана Куика, условный пик первого раунда драфта НХЛ-2023 и пик третьего раунда драфта НХЛ-2024.

В составе сборной России в 2018 году Гавриков стал олимпийским чемпионом Пхенчана. 27-летний россиянин выступал за «Коламбус» с сезона-2018/19. В этом сезоне провел 52 матча и набрал 10 (3+7) очков.

Гавриков был выбран «Коламбусом» в шестом раунде драфта НХЛ 2015 года.