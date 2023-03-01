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«Коламбус» обменял защитника Гаврикова в «Лос-Анджелес»

На счету олимпийского чемпиона Пхенчана – 10 очков в 52 матчах.
01 марта 2023 19:38
автор: Александр Евграфов

«Коламбус Блю Джекетс» обменял российского защитника Владислава Гаврикова в «Лос-Анджелес Кингз», сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Вместе с Гавриковым также был обменян вратарь Йоонас Корписало. Взамен «Коламбус» получил вратаря Джонатана Куика, условный пик первого раунда драфта НХЛ-2023 и пик третьего раунда драфта НХЛ-2024.

В составе сборной России в 2018 году Гавриков стал олимпийским чемпионом Пхенчана. 27-летний россиянин выступал за «Коламбус» с сезона-2018/19. В этом сезоне провел 52 матча и набрал 10 (3+7) очков.

Гавриков был выбран «Коламбусом» в шестом раунде драфта НХЛ 2015 года.

источник: «Советский спорт»
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