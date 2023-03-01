ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Адмирал» в овертайме выиграл у «Салавата Юлаева» первый матч плей-офф

Встреча проходила в Уфе.
01 марта 2023 20:00
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Адмирала» победили «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф. Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыли гости. На 26-й минуте отличился Данил Файзулин. На 38-й минуте большинство у хозяев реализовал Александр Хмелевский. В овертайме победная шайба на счету Прохора Корбита (77).

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков отразил 55 из 56 бросков по своим воротам.

В завершившемся регулярном чемпионате «Салават Юлаев» занял второе место, «Адмирал» стал седьмым в Восточной конференции.

Второй матч серии до четырех побед состоится 3 марта в Уфе.

КХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 1-й матч.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Адмирал» (Владивосток) – 1:2 ОТ(0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

Голы:

0:1 – Файзуллин (Грачев, Метальников), 25:05

1:1 – Хмелевский (Кадейкин, Науменков), 37:50

1:2 – Корбит (Шэн, Сидляров), 76:51

Вратари: Ежов – Серебряков

Счет в серии: 0-1

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Адмирал» в овертайме выиграл у «Салавата Юлаева» первый матч плей-офф
Встреча проходила в Уфе.
01.03.2023 20:00
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Коламбус» обменял защитника Гаврикова в «Лос-Анджелес»
На счету олимпийского чемпиона Пхенчана – 10 очков в 52 матчах.
01.03.2023 19:38
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Гатиятулин останется главным тренером «Трактора» на следующий сезон
Руководство клуба не будет расторгать контракт со специалистом, несмотря на непопадание в плей-офф.
01.03.2023 14:01
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Надеюсь, дальше продолжим в том же духе»: Бобровский прокомментировал свою рекордную победу
Голкипер стал рекордсменом среди россиян в НХЛ.
01.03.2023 11:10
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гавриков близок к обмену из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес»
Ждем подтверждения сделки.
01.03.2023 09:58
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Флорида» Бобровского одолела «Тампу» Василевского, Кучеров отметился передачей
Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу.
01.03.2023 09:57
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Сан-Хосе» проиграл «Монреалю», у Свечникова голевая передача
«Акулы» не удержали рано добытое преимущество.
01.03.2023 09:26
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Орлов признан первой звездой матча между «Калгари» и «Бостоном»
Российский защитник забросил первые шайбы за «черно-золотых».
01.03.2023 09:16
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Два очка Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Сиэтлом»
Команды забросили восемь шайб на двоих.
01.03.2023 09:12
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Орлов оформил дубль в третьем матче за «Бостон», его команда победила «Калгари» в овертайме
Встреча НХЛ прошла в Канаде.
01.03.2023 08:37
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика