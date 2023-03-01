«Адмирал» в овертайме выиграл у «Салавата Юлаева» первый матч плей-офф

Хоккеисты «Адмирала» победили «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф. Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыли гости. На 26-й минуте отличился Данил Файзулин. На 38-й минуте большинство у хозяев реализовал Александр Хмелевский. В овертайме победная шайба на счету Прохора Корбита (77).

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков отразил 55 из 56 бросков по своим воротам.

В завершившемся регулярном чемпионате «Салават Юлаев» занял второе место, «Адмирал» стал седьмым в Восточной конференции.

Второй матч серии до четырех побед состоится 3 марта в Уфе.

КХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 1-й матч.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Адмирал» (Владивосток) – 1:2 ОТ(0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

Голы:

0:1 – Файзуллин (Грачев, Метальников), 25:05

1:1 – Хмелевский (Кадейкин, Науменков), 37:50

1:2 – Корбит (Шэн, Сидляров), 76:51

Вратари: Ежов – Серебряков

Счет в серии: 0-1