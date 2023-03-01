ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Минское «Динамо» обыграло СКА в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Белорусская команда преподнесла главную сенсацию игрового дня.
01 марта 2023 22:08
автор: Александр Шульгин

В первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции минское «Динамо» на выезде нанесло поражение питерскому СКА.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Владимир Алистров. Еще по одному разу отличились Никита Пышкайло, Седрик Пакетт, реализовавший большинство, Роман Горбунов и Виталий Пинчук. Дважды белорусы поразили пустые ворота.

Хозяева ответили точными бросками Дмитрия Яшкина, Евгения Кетова, Александра Волкова и Никиты Гусева.

таким образом, минчане повели в серии со счетом 1-0.

Следующий матч пройдет также в Санкт-Петербурге 3 марта.

КХЛ
Кубок Гагарина. Плей-офф
Западная конференция. 1/4 финала
1-й матч
СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Минск) - 4:5 (1:1, 1:1, 2:3)
Голы:
1:0 - Яшкин (Гусев, Хуснутдинов), 11:09
1:1 - Пышкайло, 17:21
2:1 - Кетов (Жафяров), 23:11
2:2 - Пакетт (Барберио, Спунер), 25:04
2:3 - Горбунов (Сапего), 46:51
2:4 - Алистров (Меркли), 42:55
2:5 - Пинчук, 57:30 (п.в.)
3:5 - Волков (Воробьев, Хайрулин), 58:43
4:5 - Гусев (Яшкин, Педан), 59:41
4:6 - Алистров (п.в.)
Вратари: Николаев - Шостак.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Ротенберг о поражении СКА от минского «Динамо»: Для нас это хороший урок
Минчане продолжили плодить сенсации в первый игровой день плей-офф Кубка Гагарина.
01.03.2023 23:25
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Никитин о поражении «Локомотива» от «Витязя»: Играли очень плохо
Ярославцы уступили в стартовом матче плей-офф Кубка Гагарина.
01.03.2023 23:03
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Ак Барс» проиграл в овертайме «Нефтехимику» на старте серии первого раунда плей-офф КХЛ
Все матчи игрового дня выиграли гости.
01.03.2023 22:49
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Рутинная работа»: тренер «Витязя» прокомментировал первую в истории клуба победу в плей-офф
Подмосковные хоккеисты стали авторами одной из сенсаций первого игрового дня Кубка Гагарина.
01.03.2023 22:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Локомотив» проиграл «Витязю» в первом матче 1/4 финала Западной конференции
Подмосковный клуб неожиданно повел в серии.
01.03.2023 22:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Минское «Динамо» обыграло СКА в первом матче плей-офф Кубка Гагарина
Белорусская команда преподнесла главную сенсацию игрового дня.
01.03.2023 22:08
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Адмирал» в овертайме выиграл у «Салавата Юлаева» первый матч плей-офф
Встреча проходила в Уфе.
01.03.2023 20:00
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Коламбус» обменял защитника Гаврикова в «Лос-Анджелес»
На счету олимпийского чемпиона Пхенчана – 10 очков в 52 матчах.
01.03.2023 19:38
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Гатиятулин останется главным тренером «Трактора» на следующий сезон
Руководство клуба не будет расторгать контракт со специалистом, несмотря на непопадание в плей-офф.
01.03.2023 14:01
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика