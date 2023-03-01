Минское «Динамо» обыграло СКА в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

В первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции минское «Динамо» на выезде нанесло поражение питерскому СКА.
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Владимир Алистров. Еще по одному разу отличились Никита Пышкайло, Седрик Пакетт, реализовавший большинство, Роман Горбунов и Виталий Пинчук. Дважды белорусы поразили пустые ворота.
Хозяева ответили точными бросками Дмитрия Яшкина, Евгения Кетова, Александра Волкова и Никиты Гусева.
таким образом, минчане повели в серии со счетом 1-0.
Следующий матч пройдет также в Санкт-Петербурге 3 марта.
КХЛ
Кубок Гагарина. Плей-офф
Западная конференция. 1/4 финала
1-й матч
СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Минск) - 4:5 (1:1, 1:1, 2:3)
Голы:
1:0 - Яшкин (Гусев, Хуснутдинов), 11:09
1:1 - Пышкайло, 17:21
2:1 - Кетов (Жафяров), 23:11
2:2 - Пакетт (Барберио, Спунер), 25:04
2:3 - Горбунов (Сапего), 46:51
2:4 - Алистров (Меркли), 42:55
2:5 - Пинчук, 57:30 (п.в.)
3:5 - Волков (Воробьев, Хайрулин), 58:43
4:5 - Гусев (Яшкин, Педан), 59:41
4:6 - Алистров (п.в.)
Вратари: Николаев - Шостак.