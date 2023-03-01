«Локомотив» проиграл «Витязю» в первом матче 1/4 финала Западной конференции

В первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции подмосковный «Витязь» на выезде нанес поражение ярославскому «Локомотиву».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Владимир Галузин, забросивший единственную шайбу в овертайме.
Таким образом, минчане повели в серии со счетом 1-0.
Следующий матч пройдет также в Ярославле 3 марта.
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Западная конференция. 1/4 финала
1-й матч
«Локомотив» (Ярославль) - «Витязь» (Московская область) - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол:
0:1 - Галузин (Яремчук), 60:28
Вратари: Исаев - Дорожко
Счет в серии: 0-1.
источник: «Советский спорт»