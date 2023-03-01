«Рутинная работа»: тренер «Витязя» прокомментировал первую в истории клуба победу в плей-офф

Главный тренер подмосковного «Витязя» Владимир Буцаев прокомментировал победу своей команды над ярославским «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина.

«В принципе, как и ожидали, что старт плей-офф для каждой команды - это некий вызов. Наверное, дополнительные эмоции, поэтому сегодня была очень эмоциональная игра. Было много борьбы желания, страсти, желания победить. Опять же игра терпения, три периода счет 0:0, а в овертайме мы смогли добыть первую победу в этой серии.

Будем ли менять рисунок игры? Вы знаете, наверное, каждый исходит от того, как против него играет соперник, и кто нам противостоит. Конечно, мы учтем какие-то моменты, то, что мы можем улучшить и где можем исключить те ошибки, которые были сегодня. Это все рутинная работа», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Владимир Галузин, забросивший единственную шайбу в овертайме. Эта победа стала для «Витязя» первой в плей-офф в истории команды.

Таким образом, минчане повели в серии со счетом 1-0.

Следующий матч пройдет также в Ярославле 3 марта.