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«Ак Барс» проиграл в овертайме «Нефтехимику» на старте серии первого раунда плей-офф КХЛ

Все матчи игрового дня выиграли гости.
01 марта 2023 22:49
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Нефтехимика» в овертайме победили «Ак Барс» в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Счет открыли гости. В начале на 13-й минуте отличился Павел Порядин, а за 15 секунд до конца первого периода в меньшинстве забил Андрей Чивилев. Во втором и третьем периодах Станислав Галиев (21-я минута) и Дмитрий Кагарлицкий (51) сравняли счет, реализовав большинство. В овертайме победную шайбу для «Нефтехимика» забросил Андрей Чивилев (75).

В завершившемся регулярном чемпионате «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции, «Нефтехимик» занял восьмое место.

«Нефтехимик», впервые в своей истории победив «Ак Барс» в плей-офф, повел в серии до четырех побед - 1-0. Следующая игра состоится 3 марта в Казани.

КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. 1-й раунд. 1-я игра

«Ак Барс» (Казань) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Порядин (Камара), 13:00

0:2 – Чивилев (Порядин), 19:45 (мень.)

1:2 – Галиев (Кагарлицкий, Радулов), 20:57 (бол.)

2:2 – Кагарлицкий, 50:50 (бол.)

2:3 – Чивилев (Порядин, Воробьев), 74:54

Вратари: Билялов - Тихомиров

Счет в серии: 0-1

источник: «Советский спорт»
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