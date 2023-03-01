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Никитин о поражении «Локомотива» от «Витязя»: Играли очень плохо

Ярославцы уступили в стартовом матче плей-офф Кубка Гагарина.
01 марта 2023 23:03
автор: Александр Шульгин

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал порадение своей команды в первом матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина от подмосковного «Витязя».

«О, ну надо быть честными – сегодня играли очень плохо. Мы не играли в хоккей плей-офф, а продолжали регулярный чемпионат. Поэтому и проиграли. Готовимся к следующей игре.

Чтобы выиграть, надо было забивать голы. Вот и все. Сегодня мы проиграли не из-за того, что не забили, а потому, что не играли в нужный хоккей - не было страсти, не было запредельной самоотдачи. Это ключевые моменты, которые позволяют не только хорошо играть, но и забивать голы», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Владимир Галузин, забросивший единственную шайбу в овертайме. Эта победа стала для «Витязя» первой в плей-офф в истории команды.

Таким образом, минчане повели в серии со счетом 1-0.

Следующий матч пройдет также в Ярославле 3 марта.

источник: КХЛ
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