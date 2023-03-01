Ротенберг о поражении СКА от минского «Динамо»: Для нас это хороший урок

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своей команды от минского «Динамо» в первом матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Так получилось, где-то давление, полные трибуны, это непросто для игроков, мы хорошо поговорили в раздевалке, разберем игру. Это плей-офф, здесь нет слабых соперников, ребята у соперника прошли многие игры от ножа, много канадцев, ребят, которые играют спокойно и уверенно, им нечего терять. Все здесь зависит от нас, для нас эта игра - хороший урок, и это было даже важнее получить такой урок, чтобы такого не было в будущем», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Владимир Алистров. Еще по одному разу отличились Никита Пышкайло, Седрик Пакетт, реализовавший большинство, Роман Горбунов и Виталий Пинчук. Дважды белорусы поразили пустые ворота.

Хозяева ответили точными бросками Дмитрия Яшкина, Евгения Кетова, Александра Волкова и Никиты Гусева.

таким образом, минчане повели в серии со счетом 1-0.

Следующий матч пройдет также в Санкт-Петербурге 3 марта.