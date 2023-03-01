«Не могу назвать этот матч худшим»: Билялетдинов объяснил, почему «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов назвал причины поражения своей команды от нижнекамского «Нефтехимика» в первом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Безобразное начало, непонятно почему все так произошло. Мы предупреждали и знали, что Нижнекамск играет хорошо в первом периоде, агрессивно, активно. Видимо, мы что-то неправильно сделали. Третий период хороший, овертайм. Были моменты, но не забили.

Не думаю, что мы уступали сопернику в вскорости. Было движение, много времени провели в зоне соперника. Не могу назвать этот матч худшим после своего возвращения в «Ак Барс», но он не такой, какой должен быть. Сейчас никто просто так не отдаст игру, нельзя выходить сразу под 0:2. Все будут биться и пытаться обыграть», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Счет открыли гости. В начале на 13-й минуте отличился Павел Порядин, а за 15 секунд до конца первого периода в меньшинстве забил Андрей Чивилев. Во втором и третьем периодах Станислав Галиев (21-я минута) и Дмитрий Кагарлицкий (51) сравняли счет, реализовав большинство. В овертайме победную шайбу для «Нефтехимика» забросил Андрей Чивилев (75).

В завершившемся регулярном чемпионате «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции, «Нефтехимик» занял восьмое место.

«Нефтехимик», впервые в своей истории победив «Ак Барс» в плей-офф, повел в серии до четырех побед - 1-0. Следующая игра состоится 3 марта в Казани.