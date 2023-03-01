«Бог троицу любит, с третьего раза можем победить СКА» - Вудкрофт о победе над СКА

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт считает, что команде по силам с третьей попытки пройти петербургский клуб в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Начало матча получилось сложным - сразу три игрока оказались вне игры за три минуты. Команда здорово справилась, показав характер и сумев сохранить баланс в сложной ситуации. Много уроков вынесли из этих прошлых серий. Скажу русскую пословицу: «Бог любит троицу». Если ты с чем-то встречаешься третий раз, то, наверное, это такой знак, чтобы всё-таки добиться своего. Надеюсь, так и будет», - цитирует Вудкрофта сайт минского «Динамо».

В первом матче первого раунда плей-офф минское «Динамо» одержало гостевую победу над СКА – 6:4. Второй матч серии до четырех побед состоится 3 марта в Санкт-Петербурге.