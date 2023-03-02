Шайба Тарасенко в овертайме принесла «Рейнджерс» победу над «Филадельфией»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде в овертайме нанес поражение «Филадельфии Флайерз».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Мика Зибанежад, реализовавший большинство, Крис Крайдер и Владимир Тарасенко. Кроме того, на счету россиянина еще две голевые передачи. Один раз партнерам ассистировал Артемий Панарин.

Хозяева ответили точными бросками Оуэна Типпетта в большинстве и Скотта Лоутона.

«Рейнджеры» набрали 79 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Летчики» с 57 очками расположились на 14-й строчке.