Шайба Тарасенко в овертайме принесла «Рейнджерс» победу над «Филадельфией»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде в овертайме нанес поражение «Филадельфии Флайерз».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Мика Зибанежад, реализовавший большинство, Крис Крайдер и Владимир Тарасенко. Кроме того, на счету россиянина еще две голевые передачи. Один раз партнерам ассистировал Артемий Панарин.
Хозяева ответили точными бросками Оуэна Типпетта в большинстве и Скотта Лоутона.
«Рейнджеры» набрали 79 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Летчики» с 57 очками расположились на 14-й строчке.
источник: «Советский спорт»