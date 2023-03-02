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«Эдмонтон» обыграл «Торонто», Костин огорчил Самсонова

Россиянин забросил последнюю шайбу в матче.
02 марта 2023 08:40
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на своем льду нанес поражение «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Коннор Макдэвид. Еще по одной шайбе забросили Зак Хаймен, Кайлер Ямамото и Клим Костин. Однажды «нефтяники» реализовали численный перевес.

Гости ответили точными бросками Дэвиэа Кампфа и Митчелла Марнера.

«Эдмонтон» набрал 74 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Торонто» с 82 очками располагается на аналогичной позиции на Западе.

источник: «Советский спорт»
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