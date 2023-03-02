Гол и передача Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Аризону»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на своем льду нанес поражение «Аризоне Койотис».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Тайлер Сегин, забросивший по одной шайбе в большинстве и меньшинстве. Еще по разу отличились Евгений Дадонов и Миро Хейсканен. На счету россиянина также результативная передача.

Гости ответили голами Барретта Хейтона и Клэйтона Келлера, реализовавшего численное преимущество.

«Даллас» набрал 77 очков и остался лидером Западной конференции.

«Аризона» с 51 очком занимает 13-ю строчку.