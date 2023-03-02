Два очка Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде одолели «Колорадо Эвеланш».

Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу гостей, в составе которых отличились Ондржей Палат, Натан Бастиан, Томаш Татар, Дуги Хэмилтон, Майлс Вуд в большинстве, Доусон Мерсер и Нико Хишир.

Хозяева ответили дублем Натана Маккиннона, а также шайбами Микко Рантанена, Ти Джея Комфера и Валерия Ничушкина. На счету россиянина также одна голевая передача.

«Дьяволы» набрали 85 очков и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Лавины» с 73 очками расположились на шестой строчке на Западе.