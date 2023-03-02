Передача Алексеева помогла «Вашингтону» одолеть «Анахайм», Овечкин остался без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде одолел «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Том Уилсон. Еще одну шайбу записал на свой счет Мартин Фегервары. Одная голевая передача на счету российского защитника Александра Алексеева.

Хозяева ответили точными бросками Троя Терри и Тревора Зеграса.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

«Столичные» набрали 66 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Утки» с 48 очками расположились на 15-й строчке на Западе.