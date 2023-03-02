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Голевая передача Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

Российскому хоккеисту понадобилось два матча, чтобы набрать очки за новую команду.
02 марта 2023 09:41
автор: Максим Скороходов

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Каролину» со счетом 3:2.

В составе команды из Парадайс дублем отличился Джек Айкел (26-я и 39-я минуты), еще одну шайбу забросил Рейли Смит (57). Отметим, что Иван Барбашев отдал голевую передачу, набрав первое очко за новую команду.

У клубa из Роли забивали Мартин Нечас (34) и Джордан Стаал (53).

«Голден Найтс» набрали 78 очков и возглавили Западную конференцию, «ураганы» с 86 очками идут вторыми на Востоке.

«Каролина» 4 марта сыграет в гостях с «Аризоной», «Вегас» в этот же день примет «Нью-Джерси».

источник: «Советский спорт»
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