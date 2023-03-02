Панарин объяснил причины результативной игры Тарасенко в «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин объяснил причины высокой результативности своего соотечественника и одноклубника Владимира Тарасенко.

«Раньше он чувствовал себя не очень уверенно, переживал за свою игру. Он хотел показывать себя с лучшей стороны в каждой игре, и сегодня у него это получилось. Я рад за него. Он сильно нам помог», - приводит слова хоккеиста американская пресса.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на выезде в овертайме нанес поражение «Филадельфии Флайерз».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Мика Зибанежад, реализовавший большинство, Крис Крайдер и Тарасенко. Кроме того, на счету россиянина еще две голевые передачи. Один раз партнерам ассистировал сам Панарин.