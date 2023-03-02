Епанчинцев останется главным тренером «Амура» в следующем сезоне

Генеральный менеджер хабаровского «Амура» Вадим Покотило и главный тренер Вадим Епанчинцев опровергли слухи о своей отставке по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«В первую очередь хочу прокомментировать слухи, которые недавно появились в сети. Мы с Вадимом Сергеевичем посмеялись над ними. В прессе часто появляется недостоверная информация, которая собирает лайки, но не является правдой. В целом сезон оставил двоякое впечатление. Мы не выполнили задачу. Это самое важное. Мы признаем перед болельщиками свою вину. Но, с другой стороны, команда радовала болельщиков игрой, привлекала болельщиков на трибуны», - заявил генеральный менеджер ХК «Амур» Вадим Покотило на пресс-конференции, посвященной итогам сезона.

В завершившемся регулярном чемпионате «Амур» занял десятое место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.