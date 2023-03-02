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Пятикратного обладателя Кубка Стэнли Тикканена обвиняют в неуплате налогов

Хоккеист оспаривает это решение в суде.
02 марта 2023 17:41
автор: Максим Скороходов

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Эс Тикканен обвиняется в налоговом мошенничестве.

По данным финской прессы, правоохранительные органы хотели взыскать с него более 168 тысячи евро, но данное решение отменено, а дело будет рассмотрено в суде.

Сам хоккеист уверен, что проблемы возникли из-за двойного налогообложения и не признает себя виновным.

Добавим, что Тикканен - пятикратный обладатель Кубка Стэнли, четыре трофея он выиграл с «Эдмонтоном» и один с «Рейнджерс».

В составе сборной Финляндии форвард завоевал бронзовые медали на Олимпиаде в Нагано и чемпионате мира в Санкт-Петербурге.

источник: «Советский спорт»
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