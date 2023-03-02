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«Автомобилист» обыграл «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2.
02 марта 2023 19:22
автор: Артур Гичунцев

«Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» в первом матче ¼ финала Восточной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе екатеринбуржцев отличились Георгий Белоусов, Ник Эберт, а также Кертис Валк и Сергей Широков. У проигравших по шайбе забросили Артем Минулин и Николай Голдобин.

Таким образом, «Автомобилист» повел в серии. Следующий матч команды проведут 4 марта. Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14.30 по Москве.

КХЛ. Кубок Гагарина. ¼ финала

Первый матч

«Автомобилист» – «Металлург» – 4:2

Голы:

0:1 – 17 Минулин ()

1:1 – 19 Белоусов ()

2:1 – 26 Эберт (Волк, Макеев)

2:2 – 29 Голдобин (Лайпсик, Майе)

3:2 – 41 Волк (Широков, Мэйсек)

4:2 – 48 Широков (Голышев)

Счет в серии: 1-0

источник: «Советский спорт»
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Встреча завершилась со счетом 4:2.
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