ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Сибирь» победила «Авангард» в первом матче плей-офф

Первые два матча серии принимает Омск.
02 марта 2023 19:51
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Сибири» одержали волевую победу над «Авангардом» в первом матче серии плей-офф КХЛ. Матч в Омске завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Команды обменялись заброшенными шайбами в последние три минуты матча. Сначала, на 58-й минуте у хозяев забросил Алексей Береглазов, а минутой спустя счет сравнял Александр Шаров. Победную для гостей шайбу в овертайме забросил Никита Сетдиков (69).

«Авангард» завершил регулярный сезон на третьем месте, «Сибирь на шестом.

«Сибирь» повела в серии до четырех побед – 1-0.

Вторая игра состоится 4 марта в Омске.

КХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 1-я игра.

«Авангард» (Омск) – «Сибирь» (Новосибирская обл.) – 1:2 ОТ(0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

1:0 – Береглазов (Малыхин, Телегин), 57:09

1:1 – Шаров (Сушко, Пьянов), 58:22

1:2 – Сетдиков (Бэк, Морозов), 68:45

Вратари: Демченко – Красоткин

Счет в серии: 0-1

Это интересно:
«Сибирь» победила «Авангард» в первом матче плей-офф
Первые два матча серии принимает Омск.
02.03.2023 19:51
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Автомобилист» обыграл «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ
Встреча завершилась со счетом 4:2.
02.03.2023 19:22
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Пятикратного обладателя Кубка Стэнли Тикканена обвиняют в неуплате налогов
Хоккеист оспаривает это решение в суде.
02.03.2023 17:41
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Защитник «Филадельфии» Проворов может быть обменян в «Виннипег»
Защитник «Филадельфии» Проворов может быть обменян в «Виннипег»
Команда рассматривает варианты перехода.
02.03.2023 17:26
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Епанчинцев останется главным тренером «Амура» в следующем сезоне
Епанчинцев останется главным тренером «Амура» в следующем сезоне
Руководство клуба опровергло информацию о его отставке.
02.03.2023 17:06
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Панарин объяснил причины результативной игры Тарасенко в «Рейнджерс»
Хоккеист принес победу своему клубу в последнем матче НХЛ.
02.03.2023 11:42
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Голевая передача Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
Голевая передача Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
Российскому хоккеисту понадобилось два матча, чтобы набрать очки за новую команду.
02.03.2023 09:41
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Передача Алексеева помогла «Вашингтону» одолеть «Анахайм», Овечкин остался без очков
Победитель определился только в овертайме.
02.03.2023 09:32
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Два очка Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Два очка Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Действующий обладатель Кубка Стэнли не смог набрать очки в важном поединке.
02.03.2023 09:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гол и передача Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Аризону»
Гол и передача Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Аризону»
Россиянин результативно начал свои выступления в стане «звездных».
02.03.2023 08:55
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика