«Сибирь» победила «Авангард» в первом матче плей-офф

Хоккеисты «Сибири» одержали волевую победу над «Авангардом» в первом матче серии плей-офф КХЛ. Матч в Омске завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Команды обменялись заброшенными шайбами в последние три минуты матча. Сначала, на 58-й минуте у хозяев забросил Алексей Береглазов, а минутой спустя счет сравнял Александр Шаров. Победную для гостей шайбу в овертайме забросил Никита Сетдиков (69).

«Авангард» завершил регулярный сезон на третьем месте, «Сибирь на шестом.

«Сибирь» повела в серии до четырех побед – 1-0.

Вторая игра состоится 4 марта в Омске.

КХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 1-я игра.

«Авангард» (Омск) – «Сибирь» (Новосибирская обл.) – 1:2 ОТ(0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

1:0 – Береглазов (Малыхин, Телегин), 57:09

1:1 – Шаров (Сушко, Пьянов), 58:22

1:2 – Сетдиков (Бэк, Морозов), 68:45

Вратари: Демченко – Красоткин

Счет в серии: 0-1