Воробьев - о поражении «Металлурга» в матче с «Автомобилистом»: Проблема в глупых удалениях

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат первого четвертьфинального матча Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина, в котором его команда проиграла «Автомобилисту».

«Сломали удаления во втором периоде, очень сложно выиграть матч, играя в меньшинстве. Первая игра, познакомились не совсем удачно, послезавтра снова в бой.

Удивил ли соперник? В каждом плей-офф разбираем соперника досконально, поэтому не думаю, что мы были удивлены. Проблема в глупых удалениях. Не сказал бы, что соперник нас вынуждал их совершать», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе екатеринбуржцев отличились Георгий Белоусов, Ник Эберт, а также Кертис Валк и Сергей Широков. У проигравших по шайбе забросили Артем Минулин и Николай Голдобин.

Таким образом, «Автомобилист» повел в серии. Следующий матч команды проведут 4 марта. Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14.30 по Москве.