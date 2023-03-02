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Заварухин о победе «Автомобилиста» над «Металлургом»: Здорово, что вратарь удержал нас в игре

Екатеринбуржцы повели в серии.
02 марта 2023 21:33
автор: Александр Шульгин

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над магнитогорским «Металлургом» в первой четвертьфинальной игре Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Немножко робкое начало, здорово, что вратарь удержал нас в игре. Дальше гол Белоусова, здорово разобрался, использовал свой шанс, во втором и третьем периоде было хорошее движение, контролировали шайбу. Сделали один шаг всего, игры потом будут тяжелее.

Победный гол пришел в большинстве. Понятно, что соперник умеет обороняться, где-то мы торопились, но большинство решило игру. После удаления играли робко. Это накал плей-офф, домашняя игра, большая ответственность. Успокоили ребят в перерыве и начали играть в свой хоккей», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе екатеринбуржцев отличились Георгий Белоусов, Ник Эберт, а также Кертис Валк и Сергей Широков. У проигравших по шайбе забросили Артем Минулин и Николай Голдобин.

Таким образом, «Автомобилист» повел в серии. Следующий матч команды проведут 4 марта. Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14.30 по Москве.

источник: КХЛ
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