Заварухин о победе «Автомобилиста» над «Металлургом»: Здорово, что вратарь удержал нас в игре

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над магнитогорским «Металлургом» в первой четвертьфинальной игре Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Немножко робкое начало, здорово, что вратарь удержал нас в игре. Дальше гол Белоусова, здорово разобрался, использовал свой шанс, во втором и третьем периоде было хорошее движение, контролировали шайбу. Сделали один шаг всего, игры потом будут тяжелее.

Победный гол пришел в большинстве. Понятно, что соперник умеет обороняться, где-то мы торопились, но большинство решило игру. После удаления играли робко. Это накал плей-офф, домашняя игра, большая ответственность. Успокоили ребят в перерыве и начали играть в свой хоккей», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе екатеринбуржцев отличились Георгий Белоусов, Ник Эберт, а также Кертис Валк и Сергей Широков. У проигравших по шайбе забросили Артем Минулин и Николай Голдобин.

Таким образом, «Автомобилист» повел в серии. Следующий матч команды проведут 4 марта. Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14.30 по Москве.