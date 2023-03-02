ЦСКА обыграл «Северсталь» и повел в серии плей-офф КХЛ

ЦСКА одержал победу над «Северсталью» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе армейцев по дублю оформили Виталий Абрамов и Сергей Плотников. Еще одну шайбу забросил Михаил Григоренко. У череповецкой команды отличились Робин Пресс и Илья Иванцов.

Следующий матч команды проведут 4 марта. Встреча пройдет в Москве и начнется в 17.00 по местному времени.

КХЛ. Плей-офф

Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч

ЦСКА (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Голы:

0:1 – Пресс (Гераськин), 08:59 (бол.)

1:1 – Григоренко (Дитц, Макаров), 24:44

2:1 – Абрамов (Дыбленко, Мингачев), 25:41

3:1 – Абрамов (Нестеров), 42:56

4:1 – Плотников (Клаэссон, Нестеров), 43:20

4:2 – Иванцов (Лишка), 52:24

5:2 – Плотников, 59:04