Московское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо» в первом матче 1/4 финала Запада

В первом матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» на выезде обыграло нижегородское «Торпедо».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Джордан Уил, Максим Джиошвили, реализовавший большинство, и Иван Муранов, отправивший шайбу уже в пустые ворота.
Хозяева повели в первом периоде после шайбы Николая Коваленко в меньшинстве, однако не смогли удержать добытое преимущество и пропустили дважды.
Таким образом, динамовцы повели в серии 1-0. Второй матч пройдет 4 марта, также в Нижнем Новгороде.
КХЛ. Плей-офф
Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Динамо» (Москва) - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
1:0 - Коваленко, 16:00 (4х5)
1:1 - Уил (Лилья, Миронов), 19:50
1:2 - Джиошвили (Уил, Лилья), 26:47 (5х4)
1:3 - Муранов, 58:22 (п.в.)
Вратари: Кульбаков - Коновалов
Счет в серии: 0-1.