Московское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо» в первом матче 1/4 финала Запада

В первом матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» на выезде обыграло нижегородское «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Джордан Уил, Максим Джиошвили, реализовавший большинство, и Иван Муранов, отправивший шайбу уже в пустые ворота.

Хозяева повели в первом периоде после шайбы Николая Коваленко в меньшинстве, однако не смогли удержать добытое преимущество и пропустили дважды.

Таким образом, динамовцы повели в серии 1-0. Второй матч пройдет 4 марта, также в Нижнем Новгороде.

КХЛ. Плей-офф

Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Динамо» (Москва) - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы:

1:0 - Коваленко, 16:00 (4х5)

1:1 - Уил (Лилья, Миронов), 19:50

1:2 - Джиошвили (Уил, Лилья), 26:47 (5х4)

1:3 - Муранов, 58:22 (п.в.)

Вратари: Кульбаков - Коновалов

Счет в серии: 0-1.