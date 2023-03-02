«В следующей игре выпустим более крупных игроков»: Разин - о поражении от ЦСКА

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в первом матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Провели хороший первый период, держали шайбу. Неплохо в атаке действовали. Второй период сами себе пару смен «привезли», плюс ужасное выступление наших центральных нападающих на «точке». Первые два гола пропустили после этого. Не считая пропущенного гола в пустые ворота, все шайбы одинаковые. Разберем, посмотрим. Серия только начинается. Поборемся», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе армейцев по дублю оформили Виталий Абрамов и Сергей Плотников. Еще одну шайбу забросил Михаил Григоренко. У череповецкой команды отличились Робин Пресс и Илья Иванцов.

Следующий матч команды проведут 4 марта. Встреча пройдет в Москве и начнется в 17.00 по местному времени.