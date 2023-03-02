«Кто выиграл вбрасывание, тот владеет инициативой»: Федоров - о победе над «Северсталью»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу своей команды в первом четвертьфинальном поединке Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Во втором периоде теряли своих нападающих, нас отрезали одним пасом. Подсказали ребятам, что два крайних играют против двух защитников соперников. Отметим наших центральных, а вот большинство оставляет желать лучшего.

Вбрасывание - это начало игры, единоборство. Наши ребята это прекрасно знают. Я прошлом центрфорвард, сам участвую в тренировках в процессе вбрасываний. У нас в команде раньше были четыре крайних нападающих из шести выполнявших функции центральных. Вбрасывание - важная составляющаяся, кто его выиграл, тот владеет инициативой», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе армейцев по дублю оформили Виталий Абрамов и Сергей Плотников. Еще одну шайбу забросил Михаил Григоренко. У череповецкой команды отличились Робин Пресс и Илья Иванцов.

Следующий матч команды проведут 4 марта. Встреча пройдет в Москве и начнется в 17.00 по местному времени.