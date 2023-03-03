Шайба Орлова помогла «Бостону» разгромить «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на своем льду нанес крупное поражение «Баффало Сейбрз».
Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Якуб Лауко. Еще по одной шайбе забросили Дмитрий Орлов, Павел Заха, Давид Пастрняк, Патрис Бержерон и Коннор Клифтон.
Гости ответили только результативным броском Кейси Миттельштада.
«Бостон» набрал 101 очко и продолжает лидировать в Восточной конференции.
«Баффало» с 66 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.
источник: «Советский спорт»