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Голевая передача Василевского не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Российский голкипер отметился результативным действием.
03 марта 2023 08:59
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых дублями отметились Джефф Петри и Джейсон Закер. Еще одну шайбу забросил Дрю О'Коннор.

Хозяева ответили точными бросками Росса Колтона, Брэйдена Пойнта в большинстве, Стивена Стэмкоса, также реализовавшего численное преимущество, и Виктора Хедмана.

Отметим, что дважды партнерам ассистировал российский защитник Михаил Сергачев и еще по одному разу - Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский.

«Пингвины» набрали 71 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Молнии» с 79 очками расположились на пятой строчке.

источник: «Советский спорт»
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Голевая передача Василевского не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Питтсбургом»
Российский голкипер отметился результативным действием.
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