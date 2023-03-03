Голевая передача Василевского не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Питтсбургом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых дублями отметились Джефф Петри и Джейсон Закер. Еще одну шайбу забросил Дрю О'Коннор.
Хозяева ответили точными бросками Росса Колтона, Брэйдена Пойнта в большинстве, Стивена Стэмкоса, также реализовавшего численное преимущество, и Виктора Хедмана.
Отметим, что дважды партнерам ассистировал российский защитник Михаил Сергачев и еще по одному разу - Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский.
«Пингвины» набрали 71 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Молнии» с 79 очками расположились на пятой строчке.
источник: «Советский спорт»