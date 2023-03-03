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Дубль Капрзиова принес «Миннесоте» победу над «Ванкувером»

Игра НХЛ прошла в Канаде.
03 марта 2023 09:15
автор: Максим Скороходов

«Миннесота» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Ванкувер» со счетом 2:1.

Обе шайбы «диких» забросил российских хоккеист Кирилл Капризов (1-я и 24-я минута), у канадской команды голом в большинстве отличился Блок Бэсер (15).

«Уайлд» набрал 76 очков и занимает второе место в Центральном дивизионе, «Кэнакс» остались с 53 очками на шестой позиции Тихоокеанского дивизиона.

«Ванкувер» 5 марта примет «Торонто», «Миннесота» в этот же день сыграет в гостях против «Калгари».

источник: «Советский спорт»
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