Шайба Тарасенко и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Оттавой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на выезде нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Дерек Брассар. Еще по одной шайбе забросили Шейн Пинто, Клод Жиру и Тим Штюцле.

Хозяева ответили точными бросками Криса Крайдера в меньшинстве, Джейкоба Трубы с передачи Артемия Панариеа и Владимира Тарасенко.

«Сенаторы» набрали 66 очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Рейнджеры» с 79 очками занимают шестую строчку.