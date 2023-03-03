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Хет-трик Хинтца и передача Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»

Россиянин продолжает зарабатывать результативные баллы в своей новой команде.
03 марта 2023 09:37
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде нанес поражение «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Роопе Хинтц. Еще по одной шайбе забросили Джейми Бенн с передачи Евгения Дадонова и Эса Линделль, поразивший пустые ворота.

Хозяева ответили точными бросками Коула Гуттмана и Сета Джонса.

«Звездные» набрали 79 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

«Чикаго» с 47 очками упал на последнюю строчку.

источник: «Советский спорт»
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