Хет-трик Хинтца и передача Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде нанес поражение «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Роопе Хинтц. Еще по одной шайбе забросили Джейми Бенн с передачи Евгения Дадонова и Эса Линделль, поразивший пустые ворота.

Хозяева ответили точными бросками Коула Гуттмана и Сета Джонса.

«Звездные» набрали 79 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

«Чикаго» с 47 очками упал на последнюю строчку.