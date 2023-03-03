Голевые передачи Александрова и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сан-Хосе» со счетом 6:3.

У «Шаркс» забивали Александр Барабанов (4-я минута), отдавший следом голевую передачу при голе Логана Кутюра (7), а также Стив Лоренц в меньшинстве (47).

В составе «Блюз» заброшенными шайбами отличились Колтон Парэйко (23), Джордан Кайру в большинстве (26), Логан Браун (30), Брэйден Шенн, реализовавший численное преимущество (39), Тайлер Питлик (55) и Каспери Капанен (58). Отметим, что во всех голах «Сент-Луиса» участвовали российские хоккеисты: Павел Бучневич отдал четыре голевые передачи, а Никита Александров - две.

«Блюзмены» набрали 59 очков и занимают шестое место в Центральном дивизионе, «акулы» с 48 очками остались на последней позиции в Тихоокеанском дивизионе.

«Сан-Хосе» 5 марта примет «Вашингтон», «Сент-Луис» в этот же день сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом».