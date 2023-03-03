«Даллас» обменял Худобина в «Чикаго» на Доми и Уэллса

«Даллас Старз» обменял российского голкипера Антона Худобина в «Чикаго Блэкхокс».

Как сообщает пресс-служба «звездных», в обратном направлении проследовали нападающий Макс Доми и вратарь Дилан Уэллс. Кроме того, «Даллас» получил право второго выбора на драфте 2025 года.

Добавим, что в текущем сезоне Худобин не провел ни одного матча в НХЛ.

После 62 матчей «Даллас» с 79 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

«Чикаго» с 47 очками расположился на последней строчке.