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«Даллас» обменял Худобина в «Чикаго» на Доми и Уэллса

Россиянин продолжит выступать уже в составе «ястребов».
03 марта 2023 10:27
автор: Александр Шульгин

«Даллас Старз» обменял российского голкипера Антона Худобина в «Чикаго Блэкхокс».

Как сообщает пресс-служба «звездных», в обратном направлении проследовали нападающий Макс Доми и вратарь Дилан Уэллс. Кроме того, «Даллас» получил право второго выбора на драфте 2025 года.

Добавим, что в текущем сезоне Худобин не провел ни одного матча в НХЛ.

После 62 матчей «Даллас» с 79 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

«Чикаго» с 47 очками расположился на последней строчке.

источник: ХК «Даллас Старз»
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