«Салават Юлаев» победил «Адмирал» и сравнял счет в серии плей-офф

Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили «Адмирал» во втором матче серии плей-офф. Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей отличились Шакир Мухамадуллин (2-я минута), Данил Башкиров (15), Александр Кадейкин (20), Иван Дроздов (30) и Александр Хмелевский (31).

У гостей шайбы на счету Михала Криштофа (5) и Антона Берлева (38).

Счет в серии до четырех побед сравнялся – 1-1. Следующая игра состоится 5 марта во Владивостоке.

КХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 2-й матч

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Адмирал» (Владивосток) – 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Мухамадуллин (Науменков, Шмелев), 01:52 (бол.)

1:1 – Криштоф, 04:27

2:1 – Башкиров (Дроздов, Панин), 14:43

3:1 – Кадейкин (Алалыкин, Мерфи), 19:21

4:1 – Дроздов (Мухамадуллин), 29:33

5:1 – Хмелевский (Шмелев, Науменков), 30:49 (бол.)

5:2 – Берлев (Чебыкин, Хамидуллин), 37:56 (бол.)

Вратари: Ежов - Серебряков

Счет в серии: 1-1