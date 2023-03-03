Дубль Полунина помог «Локомотиву» обыграть «Витязь» и сравнять счет в серии плей-офф Кубка Гагарина

Хоккеисты «Локомотива» на своем льду обыграли «Витязь» (6:2) во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции.

Отметим, что в составе ярославской команды шайбы забросили Александр Полунин (10-я и 47-я минуты), Георгий Иванов (14), Даниил Тесанов (23), Максим Шалунов (33) и Артур Каюмов (48). Соперник ответил голами Степана Старкова (17) и Скотта Уилсона (47).

Таким образом, подопечные Игоря Никитина сравняли счет в серии – 1-1. Следующая игра между клубами состоится 5 марта в Балашихе.

КХЛ

Кубок Гагарина. Плей-офф

Западная конференция. 1/4 финала

2-й матч

«Локомотив» (Ярославль) – «Витязь» (Московская область) – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Голы:

1:0 – Полунин, 09:01

2:0 – Иванов (Шалунов, Березкин), 13:58 (бол.)

2:1 – Старков (Кара, Бородкин), 16:31

3:1 – Тесанов (Аверин, Мисюль), 22:09

4:1 – Шалунов (Березкин, Сергеев), 32:35

4:2 – Уилсон (Галузин, Волгин), 46:44 (бол.)

5:2 – Полунин, 46:51

6:2 – Каюмов (Шалунов, Березкин), 47:45