ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

СКА выиграл у минского «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф

После двух игр в Санкт-Петербурге серия переезжает в Минск.
03 марта 2023 21:58
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты санкт-петербургского СКА победили минское «Динамо» и сравняли счет в серии плей-офф. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:1 в пользу СКА.

В составе победителей регулярного чемпионата шайбы забросили Василий Глотов (13-я минута), Святослав Гребенщиков (16), Игорь Ожиганов (17), Марат Хуснутдинов (56) и Степан Фальковский (59). Две голевые передачи на счету Никиты Гусева. У гостей шайбы на счету Райана Спунера (34) и Никиты Пышкайло (57).

Счет в серии до четырех побед сравнялся – 1-1. Следующая игра состоится 5 марта в Минске.

КХЛ
Кубок Гагарина. Плей-офф
Западная конференция. 1/4 финала
2-й матч

СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Минск) – 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Голы:

1:0 – Глотов (Гусев, Ожиганов), 12:29

2:0 – Гребенщиков (Камалов, Жафяров), 15:33

3:0 – Ожиганов, 16:40

3:1 – Спунер (Барберио, Козун), 33:25

4:1 – Хуснутдинов (Гусев, Камалов), 55:02

4:2 – Пышкайло (Пинчук), 56:26

5:2 – Фальковский (Зыков, Жафяров), 58:25 (бол.)

Вратари: Николаев - Шостак

Счет в серии: 1-1

источник: «Советский спорт»
«Ак Барс» сравнял счет в серии с «Нефтехимиком»
Казанцы одержали первую домашнюю победу.
03.03.2023 21:59
Хоккей
автор: Александр Шульгин
СКА выиграл у минского «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф
После двух игр в Санкт-Петербурге серия переезжает в Минск.
03.03.2023 21:58
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Дубль Полунина помог «Локомотиву» обыграть «Витязь» и сравнять счет в серии плей-офф Кубка Гагарина
Ярославская команда забросила шесть шайб в ворота своего соперника.
03.03.2023 21:52
Хоккей
автор: Сергей Иванов
«Салават Юлаев» победил «Адмирал» и сравнял счет в серии плей-офф
Уфимские хоккеисты дважды реализовывали большинство.
03.03.2023 19:23
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Даллас» обменял Худобина в «Чикаго» на Доми и Уэллса
Россиянин продолжит выступать уже в составе «ястребов».
03.03.2023 10:27
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Монреаль» проиграл «Лос-Анджелесу», Гурьянов отметился заброшенной шайбой
«Монреаль» проиграл «Лос-Анджелесу», Гурьянов отметился заброшенной шайбой
Россиянин вывел свою команду вперед по ходу встречи.
03.03.2023 10:06
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Голевые передачи Александрова и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ
Российские хоккеисты приняли участие во всех голах победившей команды.
03.03.2023 09:45
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Хет-трик Хинтца и передача Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»
Хет-трик Хинтца и передача Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»
Россиянин продолжает зарабатывать результативные баллы в своей новой команде.
03.03.2023 09:37
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Тарасенко и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Оттавой»
Хозяева потерпели обидное поражение.
03.03.2023 09:19
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Ванкувером»
Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Ванкувером»
Игра НХЛ прошла в Канаде.
03.03.2023 09:15
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика