СКА выиграл у минского «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф

Хоккеисты санкт-петербургского СКА победили минское «Динамо» и сравняли счет в серии плей-офф. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:1 в пользу СКА.

В составе победителей регулярного чемпионата шайбы забросили Василий Глотов (13-я минута), Святослав Гребенщиков (16), Игорь Ожиганов (17), Марат Хуснутдинов (56) и Степан Фальковский (59). Две голевые передачи на счету Никиты Гусева. У гостей шайбы на счету Райана Спунера (34) и Никиты Пышкайло (57).

Счет в серии до четырех побед сравнялся – 1-1. Следующая игра состоится 5 марта в Минске.

КХЛ

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Западная конференция. 1/4 финала

2-й матч

СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Минск) – 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Голы:

1:0 – Глотов (Гусев, Ожиганов), 12:29

2:0 – Гребенщиков (Камалов, Жафяров), 15:33

3:0 – Ожиганов, 16:40

3:1 – Спунер (Барберио, Козун), 33:25

4:1 – Хуснутдинов (Гусев, Камалов), 55:02

4:2 – Пышкайло (Пинчук), 56:26

5:2 – Фальковский (Зыков, Жафяров), 58:25 (бол.)

Вратари: Николаев - Шостак

Счет в серии: 1-1