«Ак Барс» сравнял счет в серии с «Нефтехимиком»

Во втором четвертьфинальном матче Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» на своем льду нанес поражение нижнекамскому «Нефтехимику».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Дмитрий Воронков. Еще по одной шайбе забросили Александр Радулов и Станислав Галиев. Дважды казанцы реализовывали большинство.
Гости ответили точным броском Кирилла Воробьева.
Таким образом, счет в серии стал 1-1. Третий и четвертый матчи пройдут в Нижнекамске, после чего противостояние вернется обратно в толицу Татарстана.
КХЛ. Кубок Гагарина
1/4 финала Восточной конференции
2-й матч
«Ак Барс» (Казань) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы:
1:0 - Воронков (Войнов, Юдин), 0:14
2:0 - Воронков, 6:44 (5х4)
2:1 - Воробьев (Березин), 20:48
3:1 - Радулов, 24:37
4:1 - Галиев (Войнов, Шипачев), 47:27 (5х4)
Вратари: Биляллов - Тихомиров (0.00-7.35), Судницын (7.35-60.00).
Счет в серии: 1-1.