Наставник «Витязя» Буцаев не стал обвинять вратаря команды в поражении от «Локомотива»

Главный тренер подмосковного «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги второго матче 1/4 финала Западной конференции, в котором его команда проиграла ярославскому «Локомотиву».

«В принципе, то, что и ожидали: соперник будет достаточно мотивированный, злой. С первых же минут все это показал, когда «Локомотив» практически не давал нам поднять головы. В то же время мы сами виноваты, что стали неправильно действовать. Предупредили ребят, ждали такого начала, но недостаточно хорошо работали с шайбой, много простейших ошибок, что сопернику позволяли создавать моменты.

Насколько повлияла ошибка Дорожко в первой шайбе? Знаете, он до этого очень много спас. Здесь вопрос не к Максиму, а к другим игрокам», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу ярославцев, в составе которых шайбы забросили Александр Полунин (10-я и 47-я минуты), Георгий Иванов (14), Даниил Тесанов (23), Максим Шалунов (33) и Артур Каюмов (48). Соперник ответил голами Степана Старкова (17) и Скотта Уилсона (47).

Таким образом, подопечные Игоря Никитина сравняли счет в серии – 1-1. Следующая игра между клубами состоится 5 марта в Балашихе.