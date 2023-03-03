ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Наставник «Витязя» Буцаев не стал обвинять вратаря команды в поражении от «Локомотива»

Подмосковный клуб проиграл второй матч 1/4 финала Запада.
03 марта 2023 22:54
автор: Александр Шульгин

Главный тренер подмосковного «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги второго матче 1/4 финала Западной конференции, в котором его команда проиграла ярославскому «Локомотиву».

«В принципе, то, что и ожидали: соперник будет достаточно мотивированный, злой. С первых же минут все это показал, когда «Локомотив» практически не давал нам поднять головы. В то же время мы сами виноваты, что стали неправильно действовать. Предупредили ребят, ждали такого начала, но недостаточно хорошо работали с шайбой, много простейших ошибок, что сопернику позволяли создавать моменты.

Насколько повлияла ошибка Дорожко в первой шайбе? Знаете, он до этого очень много спас. Здесь вопрос не к Максиму, а к другим игрокам», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу ярославцев, в составе которых шайбы забросили Александр Полунин (10-я и 47-я минуты), Георгий Иванов (14), Даниил Тесанов (23), Максим Шалунов (33) и Артур Каюмов (48). Соперник ответил голами Степана Старкова (17) и Скотта Уилсона (47).

Таким образом, подопечные Игоря Никитина сравняли счет в серии – 1-1. Следующая игра между клубами состоится 5 марта в Балашихе.

источник: КХЛ
Никитин прокомментировал победу над «Витязем»: Счет 1-1, готовимся дальше
Ярославцы смогли одержать домашнюю победу.
03.03.2023 23:31
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Наставник «Витязя» Буцаев не стал обвинять вратаря команды в поражении от «Локомотива»
Подмосковный клуб проиграл второй матч 1/4 финала Запада.
03.03.2023 22:54
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Анахайм» обменял Куликова в «Питтсбург», защитник стал одноклубником Малкина
Хоккеист продолжит карьеру в составе «пингвинов».
03.03.2023 22:24
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Ак Барс» сравнял счет в серии с «Нефтехимиком»
Казанцы одержали первую домашнюю победу.
03.03.2023 21:59
Хоккей
автор: Александр Шульгин
СКА выиграл у минского «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф
После двух игр в Санкт-Петербурге серия переезжает в Минск.
03.03.2023 21:58
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Дубль Полунина помог «Локомотиву» обыграть «Витязь» и сравнять счет в серии плей-офф Кубка Гагарина
Ярославская команда забросила шесть шайб в ворота своего соперника.
03.03.2023 21:52
Хоккей
автор: Сергей Иванов
«Салават Юлаев» победил «Адмирал» и сравнял счет в серии плей-офф
Уфимские хоккеисты дважды реализовывали большинство.
03.03.2023 19:23
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Даллас» обменял Худобина в «Чикаго» на Доми и Уэллса
Россиянин продолжит выступать уже в составе «ястребов».
03.03.2023 10:27
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Монреаль» проиграл «Лос-Анджелесу», Гурьянов отметился заброшенной шайбой
«Монреаль» проиграл «Лос-Анджелесу», Гурьянов отметился заброшенной шайбой
Россиянин вывел свою команду вперед по ходу встречи.
03.03.2023 10:06
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Голевые передачи Александрова и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ
Российские хоккеисты приняли участие во всех голах победившей команды.
03.03.2023 09:45
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика