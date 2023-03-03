Никитин прокомментировал победу над «Витязем»: Счет 1-1, готовимся дальше

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над подмосковным «Витязем» во втором матче 1/4 финала Западной конференции.

«Думаю, что лучше играли, ребята заслужили победу. Значение ее мы не переоцениваем, счет в серии 1-1, готовимся дальше.

Играла ли команда сегодня в хоккей плей-офф? По энергетике, думаю, однозначно. Может, не всё в тактическом плане было, но это опыт. Сказали ребятам, что тут нужно учиться, завтра уже готовиться к следующей встрече. Ошибки будут, это естественный процесс, через них и набивается опыт, если с мозгами все в порядке. А я надеюсь, что с ними все в порядке», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу ярославцев, в составе которых шайбы забросили Александр Полунин (10-я и 47-я минуты), Георгий Иванов (14), Даниил Тесанов (23), Максим Шалунов (33) и Артур Каюмов (48). Соперник ответил голами Степана Старкова (17) и Скотта Уилсона (47).

Таким образом, подопечные Игоря Никитина сравняли счет в серии – 1-1. Следующая игра между клубами состоится 5 марта в Балашихе.